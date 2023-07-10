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Минобороны: средства ПВО перехватили пять выпущенных ВСУ управляемых ракет ЗРК С-200

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200, выпущенных Вооружёнными силами Украины.
Минобороны: средства ПВО перехватили пять выпущенных ВСУ управляемых ракет ЗРК С-200
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ВС России уничтожили восемь принадлежащих украинской армии беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

10 июля Министерство обороны России заявило, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.

Силы ПВО уничтожили две ракеты, ещё две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

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