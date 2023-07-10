Минобороны: средства ПВО перехватили пять выпущенных ВСУ управляемых ракет ЗРК С-200
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, ВС России уничтожили восемь принадлежащих украинской армии беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.
10 июля Министерство обороны России заявило, что Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.
Силы ПВО уничтожили две ракеты, ещё две ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.