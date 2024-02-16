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Лавров: надеемся, Колумбия понимает последствия присутствия наёмников на Украине

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Россия надеется, что руководство Колумбии понимает опасность ситуации с участием колумбийских наёмников на Украине, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: надеемся, Колумбия понимает последствия присутствия наёмников на Украине
  • globallookpress.com

Министр напомнил, что посольства Украины в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях занимаются вербовкой наёмников для участия в боевых действиях.

«Многие наёмники, по данным наших военных — их тысячи, были на Украине, осталось меньше половины, остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец», — сказал глава МИД.

Лавров обратил внимание на то, что когда-нибудь к наёмникам придёт «озарение» относительно ситуации на Украине, некоторые из них вернутся в свои страны, а в Колумбии «есть кому с кем спорить и соперничать».

«Мы очень надеемся, что колумбийское руководство это прекрасно понимает», — продолжил министр.

Associated Press ранее писало, что Киев в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВС Украины лишь ради денег.

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