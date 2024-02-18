Глава МИД Британии Кэмерон в ближайшее время посетит Фолклендские острова

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен в ближайшие дни посетить Фолклендские (Мальвинские) острова перед началом своего турне по странам Америки.

Об этом информирует телеканал Sky News.

Перед своим визитом Кэмерон подчеркнул, что вопрос о суверенитете островов не подлежит обсуждению.

В январе прошлого года МИД России заявил, что Британия и Аргентина должны как можно скорее возобновить прямой диалог по проблеме островов, чтобы урегулировать спор в соответствии с резолюциями ООН.

Как отмечал президент России Владимир Путин, решение британского премьер-министра Маргарет Тэтчер начать военные действия против Аргентины из-за островов было продиктовано прежде всего «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса».

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.

По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.

Подробнее — в материале RT.