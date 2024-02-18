Французский генерал Пинатель призвал не бояться нападения России на Европу

Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты своих исторических земель и не станет нападать на Европу, заявил генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель в интервью Sud Radio.

«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», — цитирует его РИА Новости.

Пинатель пояснил, что цель СВО заключается в защите русскоязычного населения Донбасса от украинской агрессии и безопасности своих земель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство альянса не видит угрозы нападения со стороны России на страны блока.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.