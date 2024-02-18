Французский генерал Пинатель призвал не бояться нападения России на Европу
«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», — цитирует его РИА Новости.
Пинатель пояснил, что цель СВО заключается в защите русскоязычного населения Донбасса от украинской агрессии и безопасности своих земель.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство альянса не видит угрозы нападения со стороны России на страны блока.
Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.