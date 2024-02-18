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Ульянов назвал восстановление отношений России и ЕС контрпродуктивным

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Отношения между Россией и ЕС либо разорваны, либо ограничены в политической и экономической сферах, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

«Трудно представить, что их можно будет восстановить в ближайшее время. Более того, это было бы контрпродуктивно для России. Но мы не можем исключать восстановление культурных связей», — сказал он.

Ранее советник премьера Венгрии Виктора Орбана заявил, что Будапешт пытается убедить ЕС вернуться к дипломатии с Россией.

По словам венгерского политика, нынешний путь либо ведёт к краху ВСУ, либо к эскалации, которая спровоцирует третью мировую войну.

Он подчеркнул, что важно прежде всего восстановить каналы связи с Москвой, а затем приступить к долгой дипломатической миссии.

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