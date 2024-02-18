Президент Литвы назвал санкции ЕС против России неэффективными
«Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», — цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство BNS.
В своих оценках литовский лидер сослался на макроэкономические показатели России.
Среди причин неэффективности санкций Науседа назвал возможность обхода ограничений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 13-й пакет санкций будет направлен в отношении обхода санкций ЕС против России.
Газета Financial Times писала, что новый пакет санкций Европейского союза был заблокирован Венгрией.