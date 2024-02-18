Президент Литвы назвал санкции ЕС против России неэффективными

Применяемые ЕС против России санкции неэффективны, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», — цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство BNS.

В своих оценках литовский лидер сослался на макроэкономические показатели России.

Среди причин неэффективности санкций Науседа назвал возможность обхода ограничений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 13-й пакет санкций будет направлен в отношении обхода санкций ЕС против России.

Газета Financial Times писала, что новый пакет санкций Европейского союза был заблокирован Венгрией.