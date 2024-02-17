ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода санкций ЕС против России

Очередной, 13-й пакет санкций ЕС против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих стран.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведём с этими странами жёсткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — цитирует её ТАСС.

Ранее газета Financial Times писала, что новый, 13-й по счёту пакет санкций Европейского союза против физических и юридических лиц из России и ряда других государств был заблокирован Венгрией.