ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода санкций ЕС против России
- AP
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Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведём с этими странами жёсткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — цитирует её ТАСС.
Ранее газета Financial Times писала, что новый, 13-й по счёту пакет санкций Европейского союза против физических и юридических лиц из России и ряда других государств был заблокирован Венгрией.