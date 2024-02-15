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FT: Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС

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Новый, 13-й по счёту пакет санкций Европейского союза против физических и юридических лиц из России и ряда других государств был заблокирован Венгрией. Такую информацию приводит газета Financial Times.
FT: Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По данным издания, на встрече послов ЕС Венгрия оказалась единственной, кто выступил против. Таким образом, она предотвратила введение санкций против порядка 200 человек и организаций из России, КНР и других стран.

В материале отмечается, что решение Венгрии было связано с рестрикциями, направленными не против России, а против Китая.

Ранее портал EUobserver сообщил о планах Евросоюза утвердить новый пакет санкций против России 19 февраля.

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