FT: Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС

Новый, 13-й по счёту пакет санкций Европейского союза против физических и юридических лиц из России и ряда других государств был заблокирован Венгрией. Такую информацию приводит газета Financial Times.

По данным издания, на встрече послов ЕС Венгрия оказалась единственной, кто выступил против. Таким образом, она предотвратила введение санкций против порядка 200 человек и организаций из России, КНР и других стран.

В материале отмечается, что решение Венгрии было связано с рестрикциями, направленными не против России, а против Китая.

Ранее портал EUobserver сообщил о планах Евросоюза утвердить новый пакет санкций против России 19 февраля.