RT в Telegram
Подпишись

EUobserver: новый пакет санкций ЕС против России планируют утвердить 19 февраля

Короткая ссылка
Новый пакет санкций Европейского союза в отношении России планируют утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС.
EUobserver: новый пакет санкций ЕС против России планируют утвердить 19 февраля
  • РИА Новости

Об этом информирует портал EUobserver.

«13-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля», — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона ответит на 13-й пакет санкций ЕС, если Европейский союз решится его принять.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить