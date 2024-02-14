EUobserver: новый пакет санкций ЕС против России планируют утвердить 19 февраля

Новый пакет санкций Европейского союза в отношении России планируют утвердить 19 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Об этом информирует портал EUobserver.

«13-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля», — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона ответит на 13-й пакет санкций ЕС, если Европейский союз решится его принять.