Грушко: Россия ответит на возможный 13-й пакет санкций ЕС
- РИА Новости
Как он заявил ТАСС, перед принятием решений российская сторона, конечно же, внимательно изучит все детали возможных ограничений.
«И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, а во-вторых, ответные меры, которые мы сочтём необходимыми», — отметил Грушко.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.