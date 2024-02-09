Грушко: Россия ответит на возможный 13-й пакет санкций ЕС

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона ответит на 13-й пакет санкций ЕС, если Европейский союз решится его принять.

Как он заявил ТАСС, перед принятием решений российская сторона, конечно же, внимательно изучит все детали возможных ограничений.

«И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, а во-вторых, ответные меры, которые мы сочтём необходимыми», — отметил Грушко.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.