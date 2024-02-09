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Грушко: Россия ответит на возможный 13-й пакет санкций ЕС

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Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона ответит на 13-й пакет санкций ЕС, если Европейский союз решится его принять.
Грушко: Россия ответит на возможный 13-й пакет санкций ЕС
  • РИА Новости

Как он заявил ТАСС, перед принятием решений российская сторона, конечно же, внимательно изучит все детали возможных ограничений.

«И будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, а во-вторых, ответные меры, которые мы сочтём необходимыми», — отметил Грушко.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.

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