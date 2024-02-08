Bloomberg: ЕС предложил ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц из России
- AP
- © Yves Logghe
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы объединения.
В материале говорится, что санкции будут направлены против физлиц и компаний, участвующих в производстве оружия и поставках ключевых технологий, используемых российскими оборонными предприятиями.
Отмечается, что для принятия данных предложений их должны поддержать все страны — члены Европейского союза.
Ранее сообщалось, что ЕС пока не будет включать в санкционный пакет запрет на импорт алюминия из России в связи с противодействием ряда индустриальных стран.