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Politico: ЕС пока не включит в санкции против России запрет на импорт алюминия

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Европейский союз пока не будет включать в новые антироссийские санкции запрет на импорт алюминия из России в связи с противодействием ряда индустриальных стран.
Politico: ЕС пока не включит в санкции против России запрет на импорт алюминия
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, за введение санкций в отношении российского алюминия выступают Литва, Латвия, Эстония и Польша.

При этом, как рассказали собеседники газеты, ЕС вряд ли решится на полный запрет импорта алюминия из России, поскольку высока вероятность, что объединение «столкнётся с противодействием со стороны таких промышленных стран, как Италия, которые сопротивляются мерам, способным привести к росту цен».

Уточняется, что ЕС всё ещё импортирует 9% российского алюминия.

Ранее Bloomberg сообщил, что новые санкции Евросоюза затронут десятки физических и юридических лиц.

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