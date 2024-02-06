Politico: ЕС пока не включит в санкции против России запрет на импорт алюминия

Европейский союз пока не будет включать в новые антироссийские санкции запрет на импорт алюминия из России в связи с противодействием ряда индустриальных стран.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, за введение санкций в отношении российского алюминия выступают Литва, Латвия, Эстония и Польша.

При этом, как рассказали собеседники газеты, ЕС вряд ли решится на полный запрет импорта алюминия из России, поскольку высока вероятность, что объединение «столкнётся с противодействием со стороны таких промышленных стран, как Италия, которые сопротивляются мерам, способным привести к росту цен».

Уточняется, что ЕС всё ещё импортирует 9% российского алюминия.

Ранее Bloomberg сообщил, что новые санкции Евросоюза затронут десятки физических и юридических лиц.