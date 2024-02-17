Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Американцы не осознают всей мощи государственной цензуры в США, заявил западный бизнесмен Илон Маск.

«Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (в соцсети X. — RT) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» — написал он в собственном микроблоге.

Так бизнесмен отреагировал на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что рад жить в США, так как в стране «у него есть свобода слова и свобода от политических преследований».

Ранее Илон Маск назвал безумием возможные попытки ограничить распространение интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.