Песков: США не связывались с Россией после слухов о противоспутниковом оружии

Вашингтон пока не выходил на связь с Москвой после появления слухов о якобы разрабатываемом в России противоспутниковом оружии. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне сообщил, что президент США Джо Байден поручил начать контакты с Россией по вопросу противоспутникового оружия.

Как отметил Песков, пока таких обращений не поступало. Однако Москва, по его словам, готова к контактам с Вашингтоном по этому вопросу.

«Если будут какие-то инициативы с американской стороны», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков назвал уловкой Белого дома информацию о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе.