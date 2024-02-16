Песков: США не связывались с Россией после слухов о противоспутниковом оружии
- РИА Новости
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне сообщил, что президент США Джо Байден поручил начать контакты с Россией по вопросу противоспутникового оружия.
Как отметил Песков, пока таких обращений не поступало. Однако Москва, по его словам, готова к контактам с Вашингтоном по этому вопросу.
«Если будут какие-то инициативы с американской стороны», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Песков назвал уловкой Белого дома информацию о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе.