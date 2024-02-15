Песков назвал уловкой США слухи о планах России по ядерному оружию в космосе

Публикации западных СМИ, в которых говорится о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе, — очередная уловка Белого дома, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он отметил, что никак не может комментировать эти публикации. Песков призвал дождаться брифинга помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами подвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее телеканал ABC сообщил, что информацию о планах России «разместить ядерное оружие в космосе» довели до законодателей США на секретном брифинге.