Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он написал в Telegram.

Зеленский добавил, что у него также запланированы встречи с партнёрами из Германии и Франции и подписание новых договорённостей.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Зеленский планирует совершить поездку в несколько стран Западной Европы, чтобы ускорить выделение военной помощи Украине.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь киевскому режиму и Зеленскому и начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.