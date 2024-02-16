RT в Telegram
Подпишись

Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции

Короткая ссылка
Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он написал в Telegram.

Зеленский добавил, что у него также запланированы встречи с партнёрами из Германии и Франции и подписание новых договорённостей.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Зеленский планирует совершить поездку в несколько стран Западной Европы, чтобы ускорить выделение военной помощи Украине.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь киевскому режиму и Зеленскому и начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить