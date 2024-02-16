Медведев выступил за создание международного движения борьбы с неоколониализмом

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме «За свободу наций» в Москве предложил создать неформальное международное движение борьбы с проявлениями неоколониализма.

«Члены международного организационного комитета нашего форума единодушно считают важным и своевременным учредить неформальное международное общественно-политическое движение ответственных сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма и дать ему название «За свободу наций», — сказал Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Речь идёт о движении, которое не направлено против какой-либо страны или народа, оно должно быть открыто для самого широкого сотрудничества со всеми заинтересованными политическими партиями, подчеркнул российский высокопоставленный чиновник.

По мнению Медведева, каркасом многополярного мира являются страны, пострадавшие от колониализма.