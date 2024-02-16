Медведев назвал пострадавшие от колониализма страны каркасом многополярного мира
- РИА Новости
По его словам, Запад высокомерно относил страны из Азии, Африки и других регионов к «третьему миру» или «развивающимся странам».
«Сегодня эти страны стремительно становятся каркасом, точками роста многополярного миропорядка», — приводит ТАСС заявление политика на форуме «За свободу наций».
Ранее Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о якобы возможном конфликте России с НАТО и Евросоюзом.