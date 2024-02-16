Медведев назвал пострадавшие от колониализма страны каркасом многополярного мира

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что каркасом многополярного мира являются страны, пострадавшие от колониализма.

По его словам, Запад высокомерно относил страны из Азии, Африки и других регионов к «третьему миру» или «развивающимся странам».

«Сегодня эти страны стремительно становятся каркасом, точками роста многополярного миропорядка», — приводит ТАСС заявление политика на форуме «За свободу наций».

Ранее Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о якобы возможном конфликте России с НАТО и Евросоюзом.