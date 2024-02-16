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Медведев назвал пострадавшие от колониализма страны каркасом многополярного мира

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что каркасом многополярного мира являются страны, пострадавшие от колониализма.
Медведев назвал пострадавшие от колониализма страны каркасом многополярного мира
  • РИА Новости

По его словам, Запад высокомерно относил страны из Азии, Африки и других регионов к «третьему миру» или «развивающимся странам».

«Сегодня эти страны стремительно становятся каркасом, точками роста многополярного миропорядка», — приводит ТАСС заявление политика на форуме «За свободу наций».

Ранее Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о якобы возможном конфликте России с НАТО и Евросоюзом.

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