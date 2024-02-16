RT в Telegram
Подпишись

Лавров заявил, что ЕС делает ставку на передачу Украине дальнобойных систем

Лавров: ЕС может поставить ВСУ дальнобойное оружие для удара по «сердцу России»

Короткая ссылка
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европейский союз делает ставку на передачу Вооружённым силам Украины дальнобойных систем для ударов «по сердцу России».

Об этом дипломат сказал в ходе научно-практической конференции «Евромайдан»: потерянное десятилетие Украины».

Как рассказал министр, внешнеполитическая служба ЕС составила ряд рекомендаций по поставкам оружия ВСУ.

«Нужно делать ставку на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений, чтобы они «доставали до сердца России», как Евросоюз это описывает», — уточнил Лавров.

По его мнению, ЕС такими шагами стремится распространить панику в российском обществе.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не смог договориться о поставках ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить