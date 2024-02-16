Лавров заявил, что ЕС делает ставку на передачу Украине дальнобойных систем

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европейский союз делает ставку на передачу Вооружённым силам Украины дальнобойных систем для ударов «по сердцу России».

Об этом дипломат сказал в ходе научно-практической конференции «Евромайдан»: потерянное десятилетие Украины».

Как рассказал министр, внешнеполитическая служба ЕС составила ряд рекомендаций по поставкам оружия ВСУ.

«Нужно делать ставку на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений, чтобы они «доставали до сердца России», как Евросоюз это описывает», — уточнил Лавров.

По его мнению, ЕС такими шагами стремится распространить панику в российском обществе.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не смог договориться о поставках ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в ходе встречи с двухпартийной делегацией палаты представителей конгресса США.