Лавров заявил, что Россия исчерпала лимит добрых жестов в отношении Запада

Россия исчерпала лимит добрых жестов в отношении Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, отношения Запада и России когда-нибудь восстановятся.

«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

Также министр сообщил, что после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что общество в США жило в полной информационной блокаде.