Лавров заявил, что Россия исчерпала лимит добрых жестов в отношении Запада
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По его словам, отношения Запада и России когда-нибудь восстановятся.
«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов», — приводит ТАСС заявление Лаврова.
Также министр сообщил, что после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что общество в США жило в полной информационной блокаде.