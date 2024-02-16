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Лавров заявил, что Россия исчерпала лимит добрых жестов в отношении Запада

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Россия исчерпала лимит добрых жестов в отношении Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия исчерпала лимит добрых жестов в отношении Запада
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

По его словам, отношения Запада и России когда-нибудь восстановятся.

«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

Также министр сообщил, что после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что общество в США жило в полной информационной блокаде.

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