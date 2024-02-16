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Лавров: общество США живёт в информационной блокаде, это вскрыло интервью Путина

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что общество в США жило в полной информационной блокаде.
Лавров: общество США живёт в информационной блокаде, это вскрыло интервью Путина
  • Gettyimages.ru
  • © Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin

Об этом дипломат сказал в ходе научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

По мнению Лаврова, после публикации интервью Путина в американском обществе наступило прозрение.

«Это говорит только об одном: главное для меня то, что оказалось, что американское общество живёт в полной информационной блокаде», — отметил он.

Ранее Владимир Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.

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