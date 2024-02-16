Лавров: общество США живёт в информационной блокаде, это вскрыло интервью Путина
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- © Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin
Об этом дипломат сказал в ходе научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».
По мнению Лаврова, после публикации интервью Путина в американском обществе наступило прозрение.
«Это говорит только об одном: главное для меня то, что оказалось, что американское общество живёт в полной информационной блокаде», — отметил он.
Ранее Владимир Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.
Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.