Лавров: общество США живёт в информационной блокаде, это вскрыло интервью Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что общество в США жило в полной информационной блокаде.

Об этом дипломат сказал в ходе научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

По мнению Лаврова, после публикации интервью Путина в американском обществе наступило прозрение.

«Это говорит только об одном: главное для меня то, что оказалось, что американское общество живёт в полной информационной блокаде», — отметил он.

Ранее Владимир Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.