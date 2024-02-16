Reuters: США опасаются, что Россия сможет уничтожать электронику спутников

Западные аналитики считают, что Россия якобы может развернуть оружие космического базирования, о котором недавно начали говорить американские власти. Как пишет агентство Reuters, речь может идти об «устройстве с ядерной силовой установкой», способном ослеплять, блокировать или сжигать электронику внутри спутников.

Так, исполнительный директор группы защиты интересов Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отметил, что разработки России могут быть связаны с возможностями радиоэлектронной борьбы на орбите.

Подобные средства могут подорвать способности ВС и нарушить работу GPS, пишет агентство.

«Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и это, вероятно, правда», — сказал бывший сотрудник американской разведки.

Собеседник отметил, что способность США полагаться на спутники является «главным преимуществом в потенциальной конфронтации, но также серьёзной уязвимостью».

Как заявили в Белом доме, президент Джо Байден распорядился начать прямой диалог с российскими дипломатами из-за ситуации с возможной угрозой американской национальной безопасности в связи с «разработками противоспутникового оружия».

В Кремле предположили, что Белый дом пытается «правдами и неправдами» сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег для Украины. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что такие сообщения из США вписываются в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы «занимаются злонамеренным сочинительством».