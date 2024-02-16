Reuters: США опасаются, что Россия сможет уничтожать электронику спутников
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Так, исполнительный директор группы защиты интересов Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отметил, что разработки России могут быть связаны с возможностями радиоэлектронной борьбы на орбите.
Подобные средства могут подорвать способности ВС и нарушить работу GPS, пишет агентство.
«Русские думают, что мы слепы, если у нас нет доступа к нашим спутникам, и это, вероятно, правда», — сказал бывший сотрудник американской разведки.
Собеседник отметил, что способность США полагаться на спутники является «главным преимуществом в потенциальной конфронтации, но также серьёзной уязвимостью».
Как заявили в Белом доме, президент Джо Байден распорядился начать прямой диалог с российскими дипломатами из-за ситуации с возможной угрозой американской национальной безопасности в связи с «разработками противоспутникового оружия».
В Кремле предположили, что Белый дом пытается «правдами и неправдами» сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег для Украины. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что такие сообщения из США вписываются в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы «занимаются злонамеренным сочинительством».