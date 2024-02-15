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Песков: Белый дом пытается уловками сподвигнуть конгресс на выделение денег Киеву

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Белый дом пытается уловками сподвигнуть конгресс США на выделение денег киевскому режиму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Белый дом пытается уловками сподвигнуть конгресс на выделение денег Киеву
  • AP
  • © Mariam Zuhaib

«Очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег», — приводит РИА Новости его слова.

Песков призвал подождать и посмотреть, на какие уловки пойдут чиновники в американской администрации.

Также представитель Кремля сообщил, что публикации западных СМИ, в которых говорится о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой Белого дома.

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