Песков: Белый дом пытается уловками сподвигнуть конгресс на выделение денег Киеву

Белый дом пытается уловками сподвигнуть конгресс США на выделение денег киевскому режиму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег», — приводит РИА Новости его слова.

Песков призвал подождать и посмотреть, на какие уловки пойдут чиновники в американской администрации.

Также представитель Кремля сообщил, что публикации западных СМИ, в которых говорится о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой Белого дома.