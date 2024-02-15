Рябков: слухи о планах России по ядерному оружию в космосе — сочинительство США
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Комментируя ТАСС слухи, в которых говорится о намерении России «разместить ядерное оружие в космосе», Рябков отметил, что во внешнеполитическом ведомстве видели эти сообщения.
«Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее на тему этих слухов высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал их уловкой США.