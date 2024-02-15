RT в Telegram
Подпишись

Рябков: слухи о планах России по ядерному оружию в космосе — сочинительство США

Короткая ссылка
Информация о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе является результатом злонамеренного сочинительства, которым занимаются Соединённые Штаты. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков: слухи о планах России по ядерному оружию в космосе — сочинительство США
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Комментируя ТАСС слухи, в которых говорится о намерении России «разместить ядерное оружие в космосе», Рябков отметил, что во внешнеполитическом ведомстве видели эти сообщения.

«Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее на тему этих слухов высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал их уловкой США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить