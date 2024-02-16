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Daily Telegraph: в Британии раскрыли убийство 30-летней давности

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Полицейские в Лондоне раскрыли убийство 30-летней давности, совершённое на улице Бейкер-стрит.

Об этом пишет Daily Telegraph.

По данным газеты, в 1994 году неизвестный нанёс более 140 ножевых ранений проститутке колумбийского происхождения Марине Коппель в её съёмной квартире.

Отмечается, что следователи обладали уликами, однако не располагали необходимыми технологиями для анализа ДНК.

Согласно публикации спустя 28 лет, в 2022 году, удалось провести необходимые исследования, по результатам которых главным подозреваемым оказался Сандип Патель, выполняющий поручения своего отца в газетном киоске Sherlock Holmes News на Бейкер-стрит.

Ещё спустя два года присяжные уголовного суда Лондона признали его виновным в преступлении.

Ранее разыскиваемый полицией Японии 50 лет предполагаемый преступник умер в больнице.

Также в Карелии спустя 26 лет установили причастность 14-летнего подростка к убийству.

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