NHK: разыскиваемый полицией Японии 50 лет предполагаемый преступник умер в больнице
Об этом информирует NHK.
По данным телеканала, подозреваемый находился в розыске за причастность к серии терактов.
Уточняется, что мужчина заложил бомбу и устроил взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио в апреле 1975 года.
Как отметили в телеканале, 70-летний мужчина поступил в клинику под другим именем, после чего заявил, что его зовут Сатоси Кирисима.
Сообщается, что полиция запустила экспертизу ДНК.
Ранее в Новосибирске задержали мужчину по делу об убийстве в новогоднюю ночь 1999 года.