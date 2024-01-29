NHK: разыскиваемый полицией Японии 50 лет предполагаемый преступник умер в больнице

В японской больнице скончался мужчина, назвавший себя преступником Сатоси Кирисимой, которого безуспешно разыскивали 50 лет.

Об этом информирует NHK.

По данным телеканала, подозреваемый находился в розыске за причастность к серии терактов.

Уточняется, что мужчина заложил бомбу и устроил взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио в апреле 1975 года.

Как отметили в телеканале, 70-летний мужчина поступил в клинику под другим именем, после чего заявил, что его зовут Сатоси Кирисима.

Сообщается, что полиция запустила экспертизу ДНК.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину по делу об убийстве в новогоднюю ночь 1999 года.