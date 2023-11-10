В Новосибирске задержали мужчину по делу об убийстве в новогоднюю ночь 1999 года
- РИА Новости
Расследование вели сотрудники уголовного розыска МВД вместе с коллегами из МО МВД «Краснозерский».
Труп 47-летней женщины был найден утром 1 января 1999 года в рабочем посёлке Краснозерское в снегу возле лесного массива.
«Она была задушена. Розыск преступника по горячим следам результатов не дал», — сказала представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанный доставлен в следственные органы, ему предъявлены обвинения.
В конце октября в Калининградской области следователи раскрыли зверские убийства, совершённые в 1996 году, благодаря оставшемуся запаховому следу преступника.