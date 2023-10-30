В Калининградской области следователи по запаху нашли подозреваемого в убийствах

В Калининградской области следователи раскрыли зверские убийства, совершённые в 1996 году, благодаря оставшемуся запаховому следу преступника.

Об этом сообщили в региональном главке СК.

Уточняется, что преступление произошло в ночь на 7 июля 1996 года в Калининграде. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил в ходе бытовой ссоры 38-летнюю женщину в её собственной квартире, задушив её галстуком. После этого он изнасиловал и задушил её 15-летнюю и 10-летнюю дочерей. При этом медикам удалось спасти младшую дочку убитой, которую утром обнаружил муж скончавшейся, вернувшийся домой.

Долгое время данное преступление оставалось нераскрытым, пока не была активизирована работа местного СК по расследованию и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в прошлые годы. В итоге в поле зрения следствия попал фигурант, с 1997 года отбывающий пожизненный срок в одной из пермских исправительных колоний.

«Ольфакторная судебная экспертиза установила наличие на галстуке, которым задушены жертвы, запахового следа обвиняемого, исследование на полиграфе выявило у него психофизиологические реакции, свидетельствующие о непосредственном участии в совершении указанных преступлений. Сбор доказательств завершён. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

Ранее в Якутии задержали подозреваемого в преступлении 24-летней давности.