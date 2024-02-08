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В Карелии спустя 26 лет установили причастность 14-летнего подростка к убийству

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В Карелии спустя 26 лет установили, что убийство женщины в Пудожском районе совершил мужчина, которому на момент преступления было 14 лет.
В Карелии спустя 26 лет установили причастность 14-летнего подростка к убийству
  • РИА Новости

Об этом информирует республиканское управление СК России. 

Тело женщины было обнаружено в августе 1997 года в лесу рядом с просёлочной дорогой, которая ведёт к посёлку Пяльма. На теле были признаки насильственной смерти. Было установлено, что женщина скончалась в результате механической асфиксии. 

На тот момент не удалось выявить лицо, причастное к убийству, поэтому предварительное следствие приостановили. 

«В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и криминалистами при взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по Республике Карелия после изучения материалов уголовного дела выявлены недостатки, допущенные в ходе проведения первоначальных следственных действий», — заявили в СК. 

В результате удалось воссоздать истинную картину произошедшего и установить, что к убийству причастен 41-летний житель Санкт-Петербурга, которому на момент совершения преступления было 14 лет.

В ходе допроса он признался, что в 1997 году вышел на остановке из автобуса вместе с незнакомой женщиной. Из хулиганских побуждений он решил её убить и ударил камнем по голове. После этого он оттащил потерпевшую в канаву лесополосы и удушил. 

Злоумышленнику предъявили обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК России.

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