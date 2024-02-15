Посол России: отмена концерта Курентзиса не идёт на пользу репутации Вены

Ситуация в Вене, где организаторы фестиваля Wiener Festwochen отказались от выступления оркестра под управлением греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса, не идёт на пользу репутации города, который считается одной из мировых культурных столиц, заявил российский посол Дмитрий Любинский.

Как напоминает ТАСС, организаторы отказались от выступления Курентзиса по требованию руководителя Киевского симфонического оркестра Ольги Лынив.

«Напомню, что в отношении Wiener Festwochen, который пройдёт в июне, речь к тому же шла об исполнении немецким оркестром SWR под руководством Курентзиса военного реквиема Бенджамина Бриттена — сама идея блокировать такой проект представляется весьма симптоматичной. Тем самым уязвляют и собственное достоинство, и интересы взыскательной венской публики», — сказал российский дипломат.

Посол описал ситуацию фразой «Хвост начал вилять собакой». Репутации Вены такое положение дел на пользу никак не идёт, подчеркнул Любинский.

Накануне Венский фестиваль отменил концерт Курентзиса после требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.

25 января в МИД Украины высказались против участия сербско-российского актёра Милоша Биковича в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». Как заявили в Киеве, Бикович — сербский актёр, поддерживающий Россию.

Вместо него на роль в сериале был взят болгарский актёр Джулиан Костов.