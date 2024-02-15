Медведев: на форуме «За свободу наций» будут делегаты более чем из 50 стран

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с членами оргкомитета форума «За свободу наций» заявил, что на мероприятие приедут делегаты более чем из 50 стран.

По его словам, международный организационный комитет форума действует уже почти год, занимаясь подготовкой события, за это время «круг сторонников увеличился».

«На учредительном заседании форума будут присутствовать делегаты более чем из 50 стран, нас это очень радует, тем более многие из присутствующих не понаслышке знают, что вообще из себя представляют современные практики порабощения и неоколониализма», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.

По его словам, все государства БРИКС стремятся к многополярности.