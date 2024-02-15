Медведев: на форуме «За свободу наций» будут делегаты более чем из 50 стран
- РИА Новости
По его словам, международный организационный комитет форума действует уже почти год, занимаясь подготовкой события, за это время «круг сторонников увеличился».
«На учредительном заседании форума будут присутствовать делегаты более чем из 50 стран, нас это очень радует, тем более многие из присутствующих не понаслышке знают, что вообще из себя представляют современные практики порабощения и неоколониализма», — цитирует его ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором.
По его словам, все государства БРИКС стремятся к многополярности.