Правозащитники требуют исключить США из комитета ООН по правам человека

Представители ряда правозащитных организаций из США, России, Австрии и Франции направили обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором потребовали исключить США из комитета по правам человека всемирной организации.

Об этом RT сообщил вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, основанием для этого стала казнь гражданина США Кеннета Юджина Смита, осуществлённая американскими властями с многочисленными и вопиющими нарушениями международных актов в сфере защиты прав человека.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении RT, говорится, что 25 января 2024 года с помощью непроверенного средства — гипоксии азотом — в штате Алабама был казнён 58-летний гражданин США Кеннет Юджин Смит. Правозащитники обращают внимание на то, что, по показаниям свидетелей, Смит, по-видимому, был в сознании, поскольку он «яростно боролся на каталке» во время процесса умертвления. Его смерть наступила примерно через 10—15 минут после активации системы азотной гипоксии.

В обращении данный шаг американских властей расценивается как жестокое обращение и незаконный медицинский эксперимент, что, по мнению правозащитников, противоречит ст. 7 Пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного США в 1977 году.

В документе также говорится, что казнь Смита нарушает ещё и положения Конвенции о запрещении применения химического оружия.

Кроме того, правозащитники считают, что «эта казнь нарушает не только нормы международного права, она оскверняет нормы морали и этики».

«Эта казнь, осуществлённая Соединёнными Штатами, реабилитирует использование медицинских экспериментов по убийству людей с использованием отравляющего газа нацистами и фашистами, руководившими концентрационными лагерями во время Второй мировой войны», — указывают авторы обращения, отмечая, что «три штата США разрешили казнить человека таким бесчеловечным способом».

Обращение подписали: основатель и исполнительный директор Центра защиты прав человека, редактор Prison Legal News Пол Райт (США); международный юрист по правам человека, член Коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция) Арно Девеле; глава Фонда борьбы с репрессиями (Россия) Мира Тэрада; международный юрист по правам человека, президент EIHRC (Австрия, Германия) Гарри Моури и вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека (Россия) Иван Мельников.

26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота. Как писало агентство Associated Press, казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь заключённого при помощи азота может быть приравнена к пытке.