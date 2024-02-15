Специалисты считают теоретически возможным размещение ядерного оружия в космосе

Опрошенные RT военные эксперты рассказали, что теоретически размещение ядерного оружия в космосе возможно, но нецелесообразно.

Как пояснил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, «теоретически и практически это возможно».

«Вред какой-то космическим объектам с помощью ядерного оружия нанести можно в космосе. Но опять же, если мы говорим про спутники, то они же находятся на разных орбитах... То есть часть находится на геостационарной орбите. Это очень далеко. Есть ближние орбиты. Чтобы поразить все спутники, нужно засеять эти орбиты ядерным оружием. И плюс к этому в спутниках используется специальное оборудование, микросхемы, которые защищены вот от такого электромагнитного воздействия. Я считаю, что техническая возможность есть, но... признали, что как минимум это бессмысленно, беспощадно», — рассказал специалист.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин напомнил о Конвенции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«Мы не нарушали закон, мы не нарушали договор... Конечно, (размещение. — RT) возможно, только зачем? Те системы стратегических наступательных вооружений, которые сейчас появились, в частности гипероружие, оно же ведь идёт через ближний и дальний космос. Любая баллистическая ракета выходит по баллистической траектории в ближний космос. Но речь идёт о том, чтобы на космических объектах не размещать ударные космические ядерные вооружения. Вот это никто не размещает, не делает этого», — заключил аналитик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ, в которых говорится о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе, — очередная уловка Белого дома.

Телеканал ABC сообщил, что информацию о планах России «разместить ядерное оружие в космосе» довели до законодателей США на секретном брифинге.