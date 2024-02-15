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Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити в США возросло до 29

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Число получивших травмы и ранения в результате стрельбы в Канзас-Сити в США выросло до 29.
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити в США возросло до 29
  • AP

Об этом сообщает CNN со ссылкой на медиков.

«По данным четырёх местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом в среду», — отметил телеканал.

Уточняется, что 19 из 29 пациентов проходят лечение от огнестрельных ранений.

Также отмечается, что всего в ходе происшествия пострадали 11 детей.

Ранее в Канзас-Сити один человек погиб в ходе стрельбы после парада.

Также 15 февраля в результате стрельбы возле школы в Атланте были ранены четыре школьника.

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