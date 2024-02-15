Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити в США возросло до 29
- AP
Об этом сообщает CNN со ссылкой на медиков.
«По данным четырёх местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы со смертельным исходом в среду», — отметил телеканал.
Уточняется, что 19 из 29 пациентов проходят лечение от огнестрельных ранений.
Также отмечается, что всего в ходе происшествия пострадали 11 детей.
Ранее в Канзас-Сити один человек погиб в ходе стрельбы после парада.
Также 15 февраля в результате стрельбы возле школы в Атланте были ранены четыре школьника.