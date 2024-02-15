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Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 пиратством

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Арест в Канаде самолёта Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» является пиратством и угоном, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом посол подчеркнул, что Россия продолжит добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.

Летом прошлого года авиакомпания «Волга-Днепр» призвала Канаду мирно урегулировать спор в отношении Ан-124.

Осенью глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал удвоить число самолётов Ан-124-100 к 2025 году.

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