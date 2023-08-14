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Авиакомпания «Волга-Днепр» призвала Канаду мирно урегулировать спор в отношении Ан-124

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Авиакомпания «Волга-Днепр» направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100.
Авиакомпания «Волга-Днепр» призвала Канаду мирно урегулировать спор в отношении Ан-124
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщили в авиакомпании.

«Волга-Днепр» направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолёта Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путём», — говорится в сообщении.

В июне в Министерство иностранных дел России был вызван заместитель главы посольства Канады в Москве Брайан Эбель, ему выразили демарш в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолёт Ан-124.

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