Авиакомпания «Волга-Днепр» призвала Канаду мирно урегулировать спор в отношении Ан-124

Авиакомпания «Волга-Днепр» направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор в отношении арестованного Ан-124-100.

Об этом сообщили в авиакомпании.

«Волга-Днепр» направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолёта Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путём», — говорится в сообщении.

В июне в Министерство иностранных дел России был вызван заместитель главы посольства Канады в Москве Брайан Эбель, ему выразили демарш в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолёт Ан-124.