Авиакомпания «Волга-Днепр» призвала Канаду мирно урегулировать спор в отношении Ан-124
- РИА Новости
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Об этом сообщили в авиакомпании.
«Волга-Днепр» направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолёта Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путём», — говорится в сообщении.
В июне в Министерство иностранных дел России был вызван заместитель главы посольства Канады в Москве Брайан Эбель, ему выразили демарш в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолёт Ан-124.