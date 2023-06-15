МИД России выразил демарш канадскому дипломату из-за намерения Оттавы конфисковать Ан-124
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш», — говорится в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что Россия рассматривает подобные намерения в качестве циничного воровства.
В ведомстве добавили, что намерение Канады будет иметь серьёзные последствия для двусторонних российско-канадских отношений.
11 июня правительство Канады отдало распоряжение об аресте самолёта Ан-124 «Руслан». Оно будет работать над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.
В МИД России назвали воровством арест в Канаде российского самолёта Ан-124.