МИД России выразил демарш канадскому дипломату из-за намерения Оттавы конфисковать Ан-124

В Министерство иностранных дел России был вызван заместитель главы посольства Канады в Москве Брайан Эбель, ему выразили демарш в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолёт Ан-124.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш», — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Россия рассматривает подобные намерения в качестве циничного воровства.

В ведомстве добавили, что намерение Канады будет иметь серьёзные последствия для двусторонних российско-канадских отношений.

11 июня правительство Канады отдало распоряжение об аресте самолёта Ан-124 «Руслан». Оно будет работать над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.

В МИД России назвали воровством арест в Канаде российского самолёта Ан-124.