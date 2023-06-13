В МИД России назвали воровством арест в Канаде российского самолёта Ан-124

Россия расценивает решение Канады конфисковать российский самолёт Ан-124 «Руслан» как циничное и беззастенчивое воровство.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Запуск процедуры конфискации... принадлежащего российской компании «Волга-Днепр» грузового самолёта «Ан-124», незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное, беззастенчивое воровство», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности.

11 июня правительство Канады отдало распоряжение об аресте удерживаемого российского транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» и будет работать над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.