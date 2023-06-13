Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МИД России назвали воровством арест в Канаде российского самолёта Ан-124

Короткая ссылка
Россия расценивает решение Канады конфисковать российский самолёт Ан-124 «Руслан» как циничное и беззастенчивое воровство.
В МИД России назвали воровством арест в Канаде российского самолёта Ан-124
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Запуск процедуры конфискации... принадлежащего российской компании «Волга-Днепр» грузового самолёта «Ан-124», незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное,  беззастенчивое воровство», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности.

11 июня правительство Канады отдало распоряжение об аресте удерживаемого российского транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» и будет работать над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить