МИД Канады заявил о распоряжении об аресте российского Ан-124 «Руслан» для его конфискации

Правительство Канады отдало распоряжение об аресте удерживаемого российского транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» и будет работать над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Канады.

В ведомстве заявили, что правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта компании«Волга – Днепр», который сейчас находится в аэропорту Торонто.

Отмечается, что он доставил в страну партию коронавирусных тестов из Китая, а в феврале 2022 года ему было отказано в вылете из Канады в связи с закрытием воздушного пространства для российской авиации.

«Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством», — говорится в сообщении.

В случае конфискации актива Оттава планирует проработать с Киевом возможности его перераспределения для нужд Украины.

Ранее сообщалось, что закрытие российского неба привело к росту затрат канадских авиакомпаний.