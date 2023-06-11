МИД Канады заявил о распоряжении об аресте российского Ан-124 «Руслан» для его конфискации
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Канады.
В ведомстве заявили, что правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта компании«Волга – Днепр», который сейчас находится в аэропорту Торонто.
Отмечается, что он доставил в страну партию коронавирусных тестов из Китая, а в феврале 2022 года ему было отказано в вылете из Канады в связи с закрытием воздушного пространства для российской авиации.
«Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством», — говорится в сообщении.
В случае конфискации актива Оттава планирует проработать с Киевом возможности его перераспределения для нужд Украины.
Ранее сообщалось, что закрытие российского неба привело к росту затрат канадских авиакомпаний.