CTV: закрытие российского неба привело к росту затрат канадских авиакомпаний
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Об этом говорится в статье аналитика Кристофера Рейнолдса на портале CTV News.
Отмечается, что из-за необходимости облетать Россию канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полётов и затрат на топливо, что влечет за собой рост стоимости «и без того дорогих» авиабилетов.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.
По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.