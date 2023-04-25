CTV: закрытие российского неба привело к росту затрат канадских авиакомпаний

Закрытие российского неба обернулось ростом затрат для канадских авиакомпаний.

Об этом говорится в статье аналитика Кристофера Рейнолдса на портале CTV News.

Отмечается, что из-за необходимости облетать Россию канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полётов и затрат на топливо, что влечет за собой рост стоимости «и без того дорогих» авиабилетов.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.