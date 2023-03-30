Глава Росавиации: авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африки

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Российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.
Глава Росавиации: авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.

«Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полётов в страны Африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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