Глава Росавиации: авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африки

Российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.

Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.

«Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полётов в страны Африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства», — цитирует его РИА Новости.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.