Антонов: страны БРИКС сумеют преодолеть сложности с расчётами в нацвалютах

Страны БРИКС сумеют преодолеть сложности, связанные с расчётами в национальных валютах.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для издания Newsweek «Россия и партнёры: приоритеты председательства в БРИКС».

«Что до имеющихся сложностей при использовании национальных валют — убеждён, при наличии воли они вполне преодолимы», — сказал дипломат.

По его словам, чем чаще в торговле будут применяться юани, рубли, рупии, дирхамы или другие нацвалюты, тем быстрее будет совершенствоваться необходимая независимая инфраструктура расчётов, а обменные и сервисные операции становиться дешевле.

Ранее в Китае заявили о необходимости использования нацвалют между странами БРИКС.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доля национальных валют во взаиморасчётах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 90%.