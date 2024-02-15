Глава МИД Германии Анналена Бербок враждебно настроена к России, но она враждебна и к собственной стране.

С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Бербок с пренебрежением относится к экономическим интересам ФРГ.

«Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к собственной стране. Потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа», — отметил Путин.

Ранее в Bild рассказали, что дед Бербок Вальдемар был сторонником национал-социализма.

Также немецкий депутат Сара Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок.