Путин: глава МИД ФРГ враждебно настроена по отношению к России и к своей стране
С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, Бербок с пренебрежением относится к экономическим интересам ФРГ.
«Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к собственной стране. Потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа», — отметил Путин.
Ранее в Bild рассказали, что дед Бербок Вальдемар был сторонником национал-социализма.
Также немецкий депутат Сара Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок.