Немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пока запомнилась лишь своими промахами.

«Анналена Бербок на своем посту пока отличилась, прежде всего, дипломатическими промахами, например, когда она объявила войну атомной державе — России», — сказала Вагенкнехт в видео, размещённом в Facebook*.

Теперь же глава МИД выдала «новую мудрость» о конфликте вокруг сектора Газа, добавила политик.

«Министр сказала, что для срочной доставки необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По её словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, — это не задача политики», — продолжила депутат.

По её оценке, это «безответственная и извращённая логика».

«Я испытываю лишь стыд за этого министра иностранных дел», — резюмировала Вагенкнехт.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung отметил, что Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношениях с Россией и её лидером Владимиром Путиным.

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