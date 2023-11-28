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Немецкий депутат Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за главу МИД ФРГ Бербок

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Немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пока запомнилась лишь своими промахами.
Немецкий депутат Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за главу МИД ФРГ Бербок
  • AP
  • © Aziz Karimov

«Анналена Бербок на своем посту пока отличилась, прежде всего, дипломатическими промахами, например, когда она объявила войну атомной державе — России», — сказала Вагенкнехт в видео, размещённом в Facebook*.

Теперь же глава МИД выдала «новую мудрость» о конфликте вокруг сектора Газа, добавила политик.

«Министр сказала, что для срочной доставки необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По её словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, — это не задача политики», — продолжила депутат.

По её оценке, это «безответственная и извращённая логика».

«Я испытываю лишь стыд за этого министра иностранных дел», — резюмировала Вагенкнехт.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью Berliner Zeitung отметил, что Анналене Бербок следует держать собственные эмоции при себе, когда речь заходит об отношениях с Россией и её лидером Владимиром Путиным.

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