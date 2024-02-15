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Путин: предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы

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Предвыборная кампания в США набирает обороты и приобретает острые формы, России некорректно вмешиваться в этот процесс.

Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

«Я думаю о том, что в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания, она приобретает всё более и более такие острые формы», — сказал он.

Также Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена.

Кроме того, по его мнению, у экс-президента США Дональда Трампа есть свой взгляд на будущее отношений США с союзниками.

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