Белый дом: договорённостей с Россией по Уилану и Гершковичу пока нет

Договорённостей между Россией и США по обмену задержанных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича пока нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я бы очень хотела, чтобы сегодня, стоя перед вами, я могла заявить, что сделка заключена и мы достигли прогресса в этом вопросе, но пока что мне нечем поделиться», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения Гершковича.

Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину американцев.