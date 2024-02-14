RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: договорённостей с Россией по Уилану и Гершковичу пока нет

Короткая ссылка
Договорённостей между Россией и США по обмену задержанных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича пока нет.
Белый дом: договорённостей с Россией по Уилану и Гершковичу пока нет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я бы очень хотела, чтобы сегодня, стоя перед вами, я могла заявить, что сделка заключена и мы достигли прогресса в этом вопросе, но пока что мне нечем поделиться», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения Гершковича.

Также директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину американцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить