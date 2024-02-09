Путин: спецслужбы обсуждают вопрос освобождения журналиста Гершковича

Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, заявил в интервью Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин.

«Мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров», — сказал Путин.

Он добавил, что на решение этой проблемы не наложено табу.

«Мы готовы её решать, но там есть определённые условия, которые обсуждаются по партнёрским каналам между спецслужбами», — отметил президент.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта 2023 года за шпионаж.

В декабре прошлого года глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат обсуждать с Россией вопросы по обмену Эвана Гершковича и осуждённого Пола Уилана.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении на родину американцев.