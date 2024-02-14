Остин: поставщики оружия проработают экстренные потребности Украины в снарядах
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Сейчас Остин председательствует на встрече контактной группы по Украине, мероприятие ведётся в виртуальном режиме из-за болезни министра.
«Мы проработаем сегодня потребности Украины на ближайшую перспективу, в том числе экстренную необходимость поставок боеприпасов для артиллерии и ракет ПВО», — сказал глава Пентагона, слова которого приводит РИА Новости.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что в 2024-м Украине будет передано в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом году.