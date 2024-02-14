Остин: поставщики оружия проработают экстренные потребности Украины в снарядах

Поставщики оружия Украине проработают на встрече экстренные потребности Киева в артиллерийских снарядах и ракетах для комплексов ПВО, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Сейчас Остин председательствует на встрече контактной группы по Украине, мероприятие ведётся в виртуальном режиме из-за болезни министра.

«Мы проработаем сегодня потребности Украины на ближайшую перспективу, в том числе экстренную необходимость поставок боеприпасов для артиллерии и ракет ПВО», — сказал глава Пентагона, слова которого приводит РИА Новости.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что в 2024-м Украине будет передано в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом году.