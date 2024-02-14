Захарова: Россия призывает Баку и Ереван предпринять шаги по деэскалации

Россия всерьёз обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана и призывает стороны предпринять действия по деэскалации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Серьёзно этим обеспокоены. Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность, предпринять шаги по деэскалации, избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки», — сказала она.

Ранее погранслужба Азербайджана сообщила о военной операции на границе с Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что армии был отдан приказ не поддаваться на провокации на границе с Азербайджаном.

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что ОДКБ считает высоким конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана.