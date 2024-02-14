МИД Белоруссии: Канада будет и далее покрывать нацистских преступников

Отказ Канады экстрадировать эсэсовца Ярослава Гуньку является серьёзной проблемой, она должна касаться всего добропорядочного мирового сообщества, считает пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Совершенно очевидно, что канадское правительство в привычной для себя манере будет искусственно тянуть время и придумывать любые поводы и оправдания, чтобы покрывать подобных нацистских преступников», — сказал он РИА Новости.

Дипломат напомнил, что запрос Минска к канадским властям о выдаче «безжалостного карателя, участника резни в белорусской Хатыни Владимира Катрюка» так и остался без ответа.

«Суд над ним, хоть и заочно, кстати, в эти дни проходит в Минске», — продолжил Глаз.

13 февраля источник в российском МИД сообщил, что власти Канады отказали в выдаче Гуньки из-за «отсутствия договора об экстрадиции». Посол России в Оттаве Олег Степанов подтвердил, что МИД Канады передал дипломатам ноту с отказом. По его словам, канадский МИД попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.